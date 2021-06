Betrunkener 34-jähriger Lübecker verlor die Kontrolle über seinen „Bulli“.

Fehmarn: VW Bus fährt in Burg in Hauswand | „Gut getankt“ hatte ein 34-jähriger Lübecker, der am Samstagabend mit seinem VW Bus aus Burgtiefe kommend auf der Strandstraße unterwegs war. An der Einmündung Süderstraße verlor er gegen 23.30 Uhr offenbar die Kontrolle über seinen VW Bus und fuhr geradewegs gegen eine Häuserwand. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss: Ein Test ergab als vorläufigen ...

