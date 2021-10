Fehmarn : Aus Liebeskummer: 37-Jähriger demoliert betrunken seinen Jaguar

Seine Unfall-Fahrt endete erst am Campingplatz Flügger Strand: Mann war mit fast zwei Promille in Schlangenlinien unterwegs.

Fehmarn | Erheblichen Schaden hat ein 37-Jähriger aus Liebeskummer verursacht: Am Dienstag war der Mann betrunken in seinen Jaguar gestiegen und in Schlangenlinien in Richtung Campingplatzes Flügger Strand gefahren. Der Polizei wurde der Pkw mit Ostholsteiner Kennzeichen gegen 21.30 Uhr gemeldet, als er auf der Landesstraße 209 kurz hinter Landkirchen bereits e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.