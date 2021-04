Corona in Ostholstein : Fast 50.000 Impfungen wurden im Kreis schon verabreicht

In den Impfzentren, den Arztpraxen und durch mobile Impfteams wurden in Ostholstein fast 50.000 Corona-Impfungen verabreicht.

Eutin | Immer mehr Menschen in Ostholstein sind gegen das Corona-Virus geimpft. Wie Kreissprecherin Carina Leonhardt auf Nachfrage mitteilt, erhielten in den drei Impfzentren in Eutin, Lensahn und Bad Schwartau bis zum 15. April insgesamt 24.630 Personen die schützende Spritze. Weiterlesen: Impfzentrum in Eutin besteht den Probelauf – Montag ist Eröffnung ...

