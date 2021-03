Geisterfahrer in Ostholstein : Zwei Falschfahrer auf der A1 gemeldet – Polizei sucht weitere Zeugen

Der Polizei in Ostholstein wurden gestern zwei Falschfahrer auf der A1 im Abstand von nur zwei Stunden gemeldet.

Ostholstein | Am gestrigen Montag, den 29. März 2021, wurden der Polizei in Ostholstein zwei Falschfahrer auf der Autobahn 1 im Abstand von nur zwei Stunden gemeldet. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Beide Fahrzeugführerinnen konnten durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Das Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz ermittelt in einem Fall wegen ...

