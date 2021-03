Ostholstein/Lübeck : Eltern aufgepasst: Bremse nachgestellt, Sattel in Position, Lenker justiert?

Polizeidirektion Lübeck gibt Tipps, wie Eltern ihr Kind und das Rad fit für den Schulweg machen.

Lübeck | Viele Kinder und Jugendliche können ab dieser Woche in Lübeck und Ostholstein wieder regelmäßig mit dem Rad zur Schule fahren. Aufgrund der längeren Schulschließungen während des Lockdowns wird es einigen an der notwendigen Routine und Übung fehlen, ist sich die Polizeidirektion Lübeck sicher. „Auch das Fahrrad stand wohlmöglich längere Zeit still und...

