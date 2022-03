Busfahren wird attraktiver in Ostholstein : Ab Sonntag kostenlos mit dem Stadtbus durch Eutin – was sich alles ändert

Eutin tut was fürs Klima und will möglichst viele vom neuen Stadtbus begeistern: Deshalb sind alle zum kostenlosen Busfahren auch in den Osterferien durch Eutin eingeladen, um neue Haltestellen und Routen kennenzulernen.

Eutin | Lange wurde darüber gesprochen und um Details gerungen. Ab Sonntag, 13. März, ist es endlich so weit: Mit dem neuen Fahrplan für Ostholstein-Mitte wird Busfahren in Eutin deutlich attraktiver. Dafür sollen nicht nur vereinfachte Linienführung mit neuen Nummern sorgen, sondern auch neue Haltestellen sowie eine bessere Taktung, die zu den Zügen aus Kiel...

