Tödlicher Unfall : Fahrerin (47) starb bei Frontalzusammenstoß auf der B 76 bei Preetz

Frau geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn

Preetz | Eine 47-jährige Frau ist in der Nacht zu Mittwoch, 31. März, um 23.45 Uhr bei einem Unfall auf der B 76 bei Preetz getötet worden. Die Bundesstraße war, wie die Polizei weiter mitteilt, für mehrere Stunden gesperrt. Nach dem jüngsten Ermittlungsstand der Polizei ist die Frau, die mit einem VW in Richtung Plön fuhr, in Höhe der Abfahrt zur Kieler St...

