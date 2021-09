Neubau Wilhelm-Wisser-Schule Eutin : FWE stellt erneut den Antrag des Bürgerbegehrens für Schulcampus am See

Eigentlich war die Standortfrage für die Gemeinschaftsschule 2019 von den Eutinern entschieden worden: Jetzt stellt die FWE den Antrag für einen Schulcampus am See erneut in der Stadtvertretung.

Eutin | Während die Planungen für den Neubau der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule in Eutin auf Hochtouren laufen, will die Freie Wähler Gemeinschaft (FWE) in Eutin nun die Standortfrage eines großen Schulcampus' wieder aufmachen. Die SPD hatte zuvor die Eignung des Grundstückes und den hohen Preis des Abrisses der Weidestraße 24 in Frage gestellt. FWE st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.