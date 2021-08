Malenter CDU : Eva Almstädt liest im Kurpark aus ihrem neuen Krimi „Ostseefalle“

Kommissarin Pia Korittki ermittelt nach dem Fund eines skelettierten Schädels und stößt auf den Fall einer neun Jahre zuvor verstorbenen jungen Frau. Ein Unfall ihres Sohnes überschattet die Ermittlungen.

Malente | An ihr kommt man nicht vorbei, wenn man über Ostsee-Krimis spricht: Eva Almstädt ist in der Reihe „Regional Spezial“ im Malenter Kurpark zu Gast. Am Samstag, 28. August, liest sie ab 19 Uhr aus ihrem neuen Buch „Ostseefalle“. Der Eintritt zu Lesung ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Kommissarin in tödlicher Gefahr Zur Handlung: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.