Maskenpflicht entfällt teilweise : Ab Montag ohne Maske im Unterricht: Das sagen Eutiner Schulen dazu

Weiter testen, dafür auf die Maske im Unterricht verzichten. Was Eutins Schulleitungen von der teilweise fallenden Maskenpflicht halten und warum das längst überfällig ist trotz steigender Inzidenzwerte.

Eutin | „Yeah, keine Maske mehr“, so oder so ähnlich haben sich vermutlich nicht nur viele Eutiner Grundschüler gefreut, als sie vom Unterricht ohne Maske am Montag hörten. Im Klassenraum können die Schüler dann nach mehr als eineinhalb Jahren die Gesichter ihrer Mitschüler und der Lehrkräfte wieder ganz sehen. Weiterlesen: Eutiner Schulen wollen weiter au...

