Anzeige gegen Eutins neuen Bürgermeister : Untragbar bis Neuwahl: Das sagen Eutins Fraktionen zum Fall Christoph Gehl

Nach Bekanntwerden des Skandals um den frisch gewählten SPD-Bürgermeister Christoph Gehl (42) werden erste Forderungen von Rücktrittsgesuchen laut. Was die Eutiner Fraktionen zum Fall Gehl sagen.

Eutin | Der Schock sitzt tief bei allen Unterstützern des Sozialdemokraten Christoph Gehl. Mittwochabend wurde bekannt, dass der erste Sozialdemokrat als Bürgermeister in spé Parteigelder über mehr als zwei Jahre in die eigene Tasche gesteckt haben soll. Die SPD forderte ihn auf, alle Ämter niederzulegen und auf das Bürgermeisteramt in Eutin zu verzichten. Do...

