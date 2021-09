Stadtsanierung Eutin 2021 : Fußgängerzone fast fertig: Die Königstraße wird zur Baustraße für den Marktplatzumbau

Das letzte Stück der Fußgängerzone Eutins ist fast fertig und damit das letzte Stück Straße vor dem Marktplatz. Der Spatenstich soll nach den Herbstferien sein, die Königstraße dann als Baustraße dienen.

Eutin | Fünf Jahre nach dem Startschuss für die Sanierung der Fußgängerzone in der Peterstraße ist das Ende der Stadtsanierung fast in Sicht. Mit einer Asphaltdecke schlossen die Bauarbeiter die Königstraße in dieser Wióche. „Nur“ die Operation am offenen Herzen, wie die Sanierung des historischen Marktplatzes gern bezeichnet wird, steht noch bevor. Startschu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.