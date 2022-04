Fussball-Kreisklasse A : Erfolgsserie der BSG Eutin reißt auf der Insel Fehmarn

Für die Mannschaft von Trainer Stefan Schopf lief das Fußballjahr 2022 bisher wie geschnitten Brot. Auf Fehmarn gab es jetzt den ersten kleinen Dämpfer.

Fehmarn | Fehmarn Nach zwei Siegen in Folge musste die BSG Eutin in der Fußball-Kreisklasse A die erste Punktspielniederlage in diesem Jahr hinnehmen. Das Team von Trainer Stefan Schopf unterlag bei der SG Insel Fehmarn mit 2:3(1:3)-Toren. „Das war total ärgerlich und unnötig“, meinte der Coach nach dem Schlusspfiff. Weiterlesen: Munteres Toreschießen beim Eutin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.