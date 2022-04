Fussball-Oberliga Abstiegsrunde : Eutin 08 bangt um den Einsatz von Stürmer Leon Dippert

Nach der Gruppenphase, in der Eutin 08 - so Trainer Dennis Jaacks - von der Seuche verfolgt war, will die Mannschaft am Sonntag mit einem Erfolgserlebnis in die Abstiegsrunde starten. Erster Gegner ist der TSV Kronshagen.

Eutin | Für die Oberligafußballer von Eutin 08 geht es in der Abstiegsrunde, in die die Mannschaft am Sonntag ab 15 Uhr gegen den TSV Kronshagen startet, um die Wurst. Nachdem die Eutiner am vergangenen Wochenende spielfrei waren und mit dem 6:0(4:0) bei Verbandsliga-Tabellenführer Preetzer TSV Selbstvertrauen getankt haben, kommt es zum Duell der Kellerkinder...

