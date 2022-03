Beschilderung nicht korrekt? : Warum sich der Eutiner Pascal Junge übers Abschleppen für den Wochenmarkt ärgert

„Durchfahrt verboten“ mit einem Zeitlimit bedeutet nicht gleichzeitig auch Parkverbot. Oder doch? Pascal Junge hat Widerspruch eingelegt, denn er ist anderer Meinung als die Stadt Eutin. Was Autofahrer wissen müssen.

Eutin | Stell dir vor, du stellst dein Auto nachmittags nach der Arbeit auf einem Eutiner Parkplatz ab und am nächsten Morgen ist es weg. Pascal Junge (22) hat genau das vor gut einer Woche an einem Mittwochmorgen erlebt. Weiterlesen: Wochenmarkthändler haben auf Berliner Platz mit Umsatzeinbußen zu kämpfen Mittwochs ist Markttag in Eutin – seit Herbst ...

