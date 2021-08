Nach der Flutkatastrophe : Eutiner THW-Helfer erzählen vom Einsatz: „Bilder haben keinen Geruch, aber sie zeigen das Leid“

Straßen freiräumen, Sperrmüll sammeln, Trinkwasser aufbereiten und verteilen und dabei irgendwie den modrig-süßen Geruch verdrängen. Das Leid der Menschen sei enorm – ihre Motivation mit der Landesgartenschau 2023 auch.

Eutin | Der Teddy, der am Bagger-Gitter steckt, hat den Schlamm aus Ahrweiler noch an sich haften. Holger Holst konnte beim Räumen eines Parks nicht einfach über ihn drüber fahren. Gemeinsam mit seinen THW-Kollegen kam Holst in der Nacht zu Samstag vom Einsatz aus Ahrweiler zurück. Die Männer des Eutiner Ortsverbandes halfen direkt nach der Flutkatastrophe in...

