Eutiner Schlossgarten : Durchs Gitter geflutscht – Feuerwehr rettet Küken aus Schacht im Teich

Eine Passantin hatte ein Quietschen aus dem Schacht gehört. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr. Die war nicht das erste Mal am Einsatzort. Bereits am Sonntag war sie zur Entenrettung ausgerückt.

Eutin | Es ist flauschig, schwarz und kaum mal eine Handvoll groß: Trotzdem hat ein kleines Entenküken am Mittwoch für großes Aufsehen gesorgt. Die Eutiner Feuerwehr rettete die kleine Stockente aus einem Entwässerungsschacht, der von einem Teich im Schlossgarten in die Kanalisation am Jungfernstieg führt. Anna-Lena Nicklaus hatte das Entendrama beme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.