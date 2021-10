Tag der Restaurierung : Herbstgeschichten im Eutiner Schloss

Zum ersten Mal beteiligen sich die Stiftung Schloss Eutin und Freundeskreis am „Europäischen Tag der Restaurierung“ am Sonntag, 10. Oktober. Vier Restauratoren werden in ihre Arbeit einführen.

Eutin | Zum vierten Mal findet der „Europäische Tag der Restaurierung“ statt, zum ersten Mal ist die Stiftung Schloss Eutin dabei: Am Sonntag, 10. Oktober. wird ein ausführliches Programm angeboten. Vier Restauratoren werden ihre Arbeit erläutern, Das Programm sieht wie folgt aus: 11 Uhr, 12 Uhr : Markus Freitag: „Der Rittersaal – von Flüchtlingsunter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.