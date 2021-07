Eutin : Kirsten-Bruhn-Bad öffnet nach Corona-Pause wieder für Gruppen-Nutzung

Bald können Angehörige der Bundeswehr, der Polizei, von Vereinen und Schulen ihren Ausbildungsbetrieb wieder aufnehmen.

Eutin | Gute Nachrichten für Schulen, Vereine und Organisationen in Eutin: Am Montag, 2. August, öffnet das Kirsten-Bruhn-Bad in der Kreisstadt seine Türen für die so genannte Gruppennutzung. Fortan können Angehörige der Bundeswehr, der Polizei, von Vereinen und Schulen ihren Ausbildungsbetrieb wieder aufnehmen. Aber: Für das öffentliche Schwimmen bleibt d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.