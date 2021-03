Corona-Schnelltests an Schulen : Eltern der Eutiner Grundschule kritisieren Test-Angebot des Bildungsministeriums

Viele Eltern lehnen die Tests in der Schule ab: Die Stigmatisierung stehe in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn.

Eutin | Das Angebot von Schnelltests an Schulen ab nächster Woche soll diese zu einem „sichereren Ort“ machen, sagte das Bildungsministerium am Donnerstag. Doch genau daran zweifeln Eltern der Eutiner Gustav-Peters-Grundschule. „Ich als Mama kann nicht verstehen, wer sein Kind an den Tests teilnehmen lässt und die Einverständniserklärung unterschreibt“, sagt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.