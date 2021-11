Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen : Nach Corona: Eutiner Frauennotruf verzeichnet vermehrt schwere Fälle häuslicher Gewalt

Bei häuslicher Gewalt ist die Dunkelziffer enorm hoch, besonders während des Lockdowns. Zahlen des Frauennotrufs zeigen: Viele Betroffene trauen sich erst jetzt darüber zu sprechen.

Eutin | Sie werden geschlagen, psychisch unter Druck gesetzt oder zum Sex gezwungen. Doch anstelle wegzurennen und sich Hilfe zu suchen, waren viele Frauen im Lockdown mit ihren Peinigern in den vier Wänden „gefangen“. Jetzt nehmen immer mehr Frauen das Hilfsangebot des Frauennotrufs in Eutin in Anspruch. Weiterlesen: Frauenberatung und Notruf rufen auf zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.