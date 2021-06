Eutiner Festspiele 2021 : Roswitha Menzel testet täglich alle Mitarbeiter und Ensemble-Mitglieder auf Corona

Die Eutiner Festspiele haben mit Roswitha Menzel eine eigene Corona-Testerin eingestellt, um für alle Mitarbeiter und Ensemble-Mitglieder in der der Spielzeit 2021 die größtmögliche Sicherheit zu schaffen.

Eutin | Sie soll für die größtmögliche Sicherheit sorgen, die machbar ist im zweiten Corona-Sommer: Roswitha Menzel ist eine gelernte medizinisch-technische-radiologische Assistentin und arbeitet nach Jahren in Krankenhäusern und zuletzt in Testzentren seit Mai in der Opernscheune. Ihr Job: Jedes Mitglied der Eutiner Festspiele vom Bühnenbauer bis zur Geschäf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.