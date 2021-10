Eutiner Landesbibliothek : Cavalierhaus: Restaurierung mit Leinöl sorgt für großes Interesse

Vertreter der Stiftung Eutiner Landesbibliothek nahmen die Restaurierungsarbeiten von Volker Marten in Augenschein und gaben Einblick in das Sanierungsprojekt.

Eutin | Das Schloss Versailles bei Paris, der Buckingham-Palace in London und das Cavalierhaus in Eutin haben jetzt eines gemeinsam: Die Fenster dieser bedeutenden Gebäude werden mit Leinöl gepflegt. Im Fall der Residenz der Eutiner Landesbibliothek kommt hinzu, dass das denkmalgeschützte Haus eines der ersten in Schleswig-Holstein ist, bei dem die traditione...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.