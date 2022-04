Neubau Wilhelm-Wisser-Schule Eutin : Eutins Bürgerinitiative sammelt jetzt Unterschriften für Neubau an der Blauen Lehmkuhle

Das Ziel ist sportlich: Die Bürgerinitiative, die die Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule auf grüner Wiese an der Blauen Lehmkuhle neu bauen will, strebt rund 1600 Unterschriften binnen vier Wochen an.

Eutin | Jetzt kann es losgehen: Die Eutiner Bü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.