Corona-Impfung in Ostholstein : Eutin und Malente bieten ab Freitag offene Impfaktionen – auch mit Novavax

Gut einen Monat nach den ersten offenen Impfaktion, an der auch Kinder ab fünf Jahren gegen Corona geimpft werden konnten, laden die Stadt Eutin und die Gemeinde Malente erneut zum Impfen – diesmal auch mit Novavax.

Eutin / Malente | Biontech, Moderna und auch Novavax soll es bei den neuen offenen Impfaktionen in Eutin und Malente geben. In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) bietet Eutin die zweite offene Impfaktion in der Gustav-Peters-Grundschule an der Blauen Lehmkuhle an. Weiterlesen: Isabell Raute (16) ist jetzt geboostert – Sonna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.