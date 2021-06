Eutin und Malente : „Oben ohne“ auf dem Wochenmarkt: Maskenpflicht entfällt

Momentan sehr niedrige Inzidenzwerte machen es möglich: Die Maskenpflicht auf den Wochenmärkten wird aufgehoben.

Eutin/Malente | Die Maskenpflicht auf den Wochenmärkten in Eutin und Malente entfällt bis auf weiteres. Diese Regelung gelte ab sofort, hießt es aus dem Eutiner Rathaus am Montag, 28. Juni. Die Gemeinde Malente verwies auf eine neue Regelung des Landes, die am Montag, 28. Juni, in Kraft getreten sei. Damit kann der Wochenmarkt Eutin erstmals wieder am Mittwoch, 30...

