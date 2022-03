Kiel kassiert Abrissgenehmigung : Eutin muss umplanen: Weidestraße 24 muss als Denkmal stehen bleiben

Das ist eine Überraschung: Das Gebäude in der Weidestraße 24, das eigentlich für den neuen Eingangsbereich der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule abgerissen werden sollte, muss stehen bleiben. Was das für Eutin bedeutet.

Eutin | „Ackerbürgerhaus in Eutin gerettet“, so überschreibt Martin Habersaat, kulturpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, seine Pressemitteilung, die in Eutin für Wirbel sorgen dürfte. Denn: Die Oberste Denkmalschutzbehörde hat die Abrissgenehmigung des Kreises Ostholstein für das Gebäude in der Weidestraße 24 kassiert. Was das nun für die Stadt und ...

