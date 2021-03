Eutin : Zimmerbrand in Wilhelmshöhe: Großeinsatz für Feuerwehr und Notärzte

Starke Rauchentwicklung ließ nichts Gutes ahnen: Mit einem Großaufgebot an Feuerwehren, Rettungswagen, Notärzten und sogar einem Hubschrauber ging es in den Einsatz.

Eutin | Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei: Am Sonntagnachmittag war in einem der Zimmer in der Seniorenwohnanlage Wilhelmshöhe ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 14 Uhr war in dem Altersheim aufgefallen, dass einer der Flure im 1. Obergeschoss verraucht war. „Das zog sich bis in den zweiten Stock hoch“, berichtete Florian Wrage, Pressesprech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.