Vorschlag von Till Unger : Eutin gibt gutes Beispiel für neue digitale Bus-Anzeigetafeln im Kreis Plön

In naher Zukunft werden im Kreis Plön Daten von Livestandorten für die Busse der Verkehrsbetriebe Kreis Plön zur Verfügung stehen. Damit wird ist es möglich, den Ist- und nicht nur den Soll-Standort der Busse zu verfolgen.

Plön | Der Kreistag ist mit breiter Mehrheit dem Antrag der CDU-Fraktion gefolgt, an Busknotenpunkten im Kreis Plön digitale Anzeiger aufzustellen. Für den vom Kreistagsabgeordneten Till Unger überzeugend begründeten Antrag stimmten in der Sitzung in Lütjenburg 34 Abgeordnete, 20 von SPD und Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich, es gab eine Nein-Stimme. ...

