Eutin : Zwei Männer überfallen Jugendlichen in der Plöner Straße

Der 19-Jährige wurde dabei verletzt. Die Kriminalpolizei Eutin sucht Zeugen des Raubes.

Eutin | Mitten in Eutin ist am Pfingstmontag (24. Mai) ein 19-jähriger Schüler überfallen worden. Der junge Mann war gegen 23.20 Uhr in der Plöner Straße unterwegs, als er in Höhe des Elisabeth-Krankenhauses von zwei Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren angehalten wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, seinen Rucksack herauszugeben. „Als er nicht sof...

