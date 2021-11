Neubau zweier Schulen im Zentrum : Eutins Politik muss entscheiden, wie weit Lehrer künftig laufen sollen

Die Grundschule am Kleinen See und die Wilhelm-Wisser-Schule kosten die Stadt Eutin mehr als 50 Millionen. Doch neben den Kosten gibt's Diskussionen über die Parkplätze für Lehrer und Elterntaxen. Ist das noch zeitgemäß?

Eutin | Wie weit können Lehrer von Eutins Schulen laufen? Oder besser: Wie weit will sie die Politik künftig laufen lassen? Derzeit geht das Parkplatzdefizit an der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule zu Lasten der Schule am Kleinen See, hat Verkehrsplaner Dietrich Stempel festgestellt. Denn dort parken die Lehrer, die an der Gemeinschaftsschule an der Elisabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.