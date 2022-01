Unfall in Eutin : Am Ende der Kerntangente stoßen vier Autos auf L171 zusammen – vier Verletzte

Ein 19-Jähriger Ostholsteiner erkennt zu spät, dass er anhalten muss, und löst eine Kettenreaktion aus. Der 19-Jährige, seine 18-jährige Beifahrerin und eine 70-jährige Eutiner werden ins Krankenhaus eingeliefert.

Eutin | Vier leicht Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag auf der L171 im Bereich der Kerntangente. Dabei wurden nach Polizeiangaben vier Personen leicht verletzt. Drei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte Maik Seidel, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck mit. An den Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden. Doch ke...

