Eutin, Süsel und Scharbeutz : Gleich drei Unfälle mit schwer verletzten Motorradfahrern am Sonntag

Die Unfallursachen sind unterschiedlich: Wildwechsel, ein Auto auf der Gegenfahrbahn und ein Sturz ohne Fremdeinwirkung.

Eutin/Süsel/Scharbeutz | Zahlreiche Motorradfahrer setzten sich am vergangenen Wochenende angesichts des warmen Wetters auf ihre Maschinen. Leider kamen nicht alle heil ans Ziel. Gleich drei Motorradfahrer verunglückten am Sonntag in Ostholstein, wie Ulli Fritz Gerlach, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck, auf Nachfrage mitteilte. Zusammenstoß mit Damwild bei Süsel Bei Süsel ...

