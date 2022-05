„Binchen“ Eutin : Kleiner Mann, was nun? Fallada zum Ende der Kulturbund-Theatersaison 2022

Das sechste und letzte Stück des Kulturbundes ist ein sozialkritischer Klassiker mit wachsender Aktualität.

Eutin | Mit dem sechsten Stück endet am Samstag, 28. Mai, um 20 Uhr die aktuelle Theatersaison des Kulturbundes Eutin. Im Film- und Kunsttheater „Binchen“ ist das Westdeutsche Tourneetheater Remscheid zu Gast mit dem Bühnenspiel „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem bekannten Roman von Hans Fallada. Häftling in Neumünster Es ist einer der bekanntesten Werke...

