Letzter Schritt getan : Eutiner Sportschützen sind einstimmig für Fusion mit dem Polizeisportverein

Der PSV bekommt mit der Anlage auf dem Vogelberg eine eigene Sportstätte, die modernisiert und auch Domizil für weitere Angebote des Vereines werden soll.

Eutin | Der letzte Schritt ist getan: In einer Versammlung stimmten am Freitag 14 anwesende Mitglieder der Eutiner Sportschützen einstimmig für eine Fusion des Vereines mit dem Polizeisportverein (PSV) . Der 1954 gegründete Verein hat nur noch 50 erwachsene Mitglieder. Der PSV hatte diesem Weg bereits am 30. Oktober zugestimmt. Weiterlesen: Sportschützen u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.