Eutin : Oster-Aktionen des Dorfvereins Fissau/Sibbersdorf

Die Mitglieder des Vereins möchten den Menschen „ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern“.

Eutin-Fissau | Eine frühlingshafte Einstimmung auf das kommende Osterfest hat sich der Dorfverein Fissau/Sibbersdorf überlegt: Am Dorfeingang begrüßt beim „Willkommens-Schild“ ein Hasenpärchen alle Dorfbewohner und ihre Gäste. Des weiteren wurden im Dorf die Laternen mit gelben Schleifen geschmückt. „Wir möchten den Menschen auch in so einer schwierigen Zeit ein k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.