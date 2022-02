Mehr als zwei Jahre vakant : Oliver Bauch (50) hat die Leitung des Eutiner Bauamtes übernommen

Der Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung und Klimaschutz in der städtischen Verwaltung war nach dem Weggang Henning Schroeters seit Oktober 2019 ohne Leitung.

Eutin | Nach zwei Jahren und fünf Monaten gibt es im Bauamt der Stadt Eutin wieder einen Chef: Diplom-Bauingenieur (FH) Oliver Bauch trat am Dienstag seinen Dienst als neuer Leiter für den Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung und Klimaschutz im in der städtischen Verwaltung an. Der Sessel war seit dem Weggang von Henning Schröter im September 2019 unbesetzt. ...

