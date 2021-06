Eutin/Neustadt : Kirchenkreis bietet Impftermin für Kurzentschlossene

Kirchenkreis Ostholstein ist Gastgeber für ein mobiles Impfteam. Es stehen etwa 100 Impfdosen zur Verfügung.

Eutin/Neustadt | Im Zuge der Impfkampagne des Landes Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit der Johanniter Unfall-Hilfe und dem Deutschen Roten Kreuz wird am Dienstag, 15. Juni, ein mobiles Impfteam im Kirchlichen Verwaltungszentrum in Neustadt (Königstraße 8) zu Gast sein. Es stehen etwa 100 Impfdosen zur Verfügung, für die keine besondere Terminvereinbarung notwen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.