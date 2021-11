Angebot für alle Menschen : Neu: Kostenlose Corona-Tests vor dem Eutiner St.-Elisabeth-Krankenhaus

In Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus hat die Johanniter Unfall-Hilfe eine Teststelle in einem Container eröffnet, die ausdrücklich nicht nur für Besucher der Klinik ist.

Eutin | In Zusammenarbeit mit dem Sankt-Elisabeth-Krankenhaus hat die Johanniter-Unfall-Hilfe eine Corona-Teststation vor dem Haupteingang der Klinik eröffnet, in der kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten werden. Der Service richtet sich an alle Menschen von Montag bis Freitag jeweils 12 bis 18 Uhr und ist nicht zuletzt für Besucher des Krankenhauses idea...

