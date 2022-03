Neubau Wisser-Schule Eutin : Neubau der Bürgerinitiative an der Blauen Lehmkuhle soll 25 Millionen teurer sein als am Berg

59 Millionen Euro sollten ursprünglich mal für beide Schulbauvorhaben in Eutin am kleinen See und an der Elisabethstraße ausreichen. Nun soll der Neubau der Wisser-Schule am BI-Standort Lehmkuhle allein so teuer sein.

Eutin | Neuigkeiten in Sachen Bürgerbegehren: Die Stadt Eutin hat die Kostenschätzung vom Architekturbüro PPP ermitteln lassen für den Neubau der Wilhelm-Wisser-Schule an der Blauen Lehmkuhle. 59 Millionen Euro soll der Neubau auf der Fläche unweit der Gustav-Peters-Grundschule an der Lehmkuhle mit Außengelände kosten. Weiterlesen: So soll die neue Wilhelm...

