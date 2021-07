15 Menschen in Lebensgefahr : Mehrfamilienhaus in Eutiner Bahnhofstraße wegen Feuers im Keller evakuiert

Großeinsatz der Feuerwehren in Eutin am Donnerstagabend. In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem Feuer im Keller. Alle 15 Bewohner können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Eutin | Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße brannten am Donnerstagabend mehrere Einrichtungsgegenstände. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Bewohner verließen grade noch rechtzeitig das Haus. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Dichter schwarzer Rauch drang aus dem Gebäude Schreckmoment am Donner...

