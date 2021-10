Ab 11. Oktober kostenpflichtig : Wo es in Eutin, Malente und Plön noch Corona-Test gibt – und was sie kosten

Wer nicht gegen das Corona-Virus geimpft ist, muss ab 11. Oktober für Corona-Schnelltests selbst zahlen. Die Anbieter bereiten sich auf Selbstzahler vor und bieten ihre Tests zu ganz unterschiedlichen Preisen an.

Eutin / Malente / Plön | In Restaurants, Kinos und Theater kommt bald nur noch, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Teststationen wird es in der Region weiterhin geben, Kunden müssen sich aber auf starke Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern gefasst machen. Weiterlesen: Tests und Quarantäne: In Norddeutschland wird es für Ungeimpfte teurer In Eutin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.