Diesel teurer als Super : Spritpreise an Tankstellen in Eutin, Malente und Plön klettern über zwei Euro

Ein ungewöhnliches Verhalten der Verbraucher treibt den Dieselpreis zusätzlich in die Höhe. Auf Entspannung bei den Preisen sollten Autofahrer angesichts des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen nicht hoffe.

Eutin | Die Spritpreise kennen nur noch den Weg nach oben. Am Montagvormittag kosteten Super E5 und Diesel an an Tankstellen in Eutin, Malente und Plön durchweg über zwei Euro. Andernorts, etwa in Ahrensbök oder Pansdorf, wurde die Schallmauer von zwei Euro nur noch knapp unterschritten. Weiterlesen: Starker Preisanstieg in Eutin: Spritpreise steigen über ...

