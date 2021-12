Corona-Test für Weihnachten und Silvester : Eutin, Malente, Plön: Hier kann man sich über die Feiertage auf Corona testen lassen

Eltern, Großeltern, Kinder besuchen über die Feiertage: Noch immer gilt landesweit 3G in Bus und Bahn, auch bei manchen Gottesdiensten. Wo es Eutin, Malente und Plön die Möglichkeit zum Testen gibt.

Eutin | Die Feiertage stehen vor der Tür, die Zeit der Geselligkeit beginnt. In Schleswig-Holstein gilt am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen weiterhin 3G: Im ÖPNV reisen dürfen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete. Viele zieht es über die Feiertage zu ihren Familien oder Freunden. Wo also testen lassen in Eutin, Malente oder Plön für die Fahrt nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.