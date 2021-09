Eutin/Lensahn/Bad Schwartau : Impfzentren geschlossen: Zeit für eine erste Bilanz

Der letzte Pieks: Die Ära der Corona-Impfzentren im Kreis Ostholstein ist am Sonntagabend zu Ende gegangen.

Eutin | Gleichzeitig mit den Wahllokalen schlossen am Sonntag um 18 Uhr auch die Impfzentren im Kreis. In Eutin, Bad Schwartau und Lensahn wurde damit eine Etappe im Kampf gegen die Pandemie abgeschlossen. Weiterlesen: Alle drei Impfzentren in Ostholstein schließen zur Bundestagswahl Landrat Reinhard Sager zog ein „sehr positives Resümee“ der geleistete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.