Eutiner Landesbibliothek : Leuchtturmprojekt: Klimaneutrale Restaurierung der Fenster des Cavalierhauses

Volker Marten ist einer der wenigen Fensterhandwerker, der die aufwändige, aber sehr nachhaltige historische Holzkonservierung mit Leinöl und Leinölfarben beherrscht.

Eutin | Nur ganz wenige in Deutschland beherrschen diese Art der Restaurierung: Volker Marten bringt mit Leinöl und Leinöl-Farben historische Holzfenster und deren Metallteile wieder in den Ursprungszustand. Fast in Vergessenheit geraten ist sein Handwerk, aber auch sein Handwerkszeug. Jeder Klimaschützer würde aber vor Freude in die Hände klatschen: Denn umw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.