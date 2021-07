Eutin : Land hat Aufbau einer zweiten Einsatzhundertschaft der Polizei begonnen

Frühestens 2026 könnte die neue Polizei-Einheit in Eutin ihre Arbeit aufnehmen, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin Waack. Dieses Jahr wurden dafür bereits 25 Polizeianwärter eingestellt, 2022 folgen weitere 25.

Eutin | Das Land kommt auf dem Weg zu einer zweiten festen Einsatzhundertschaft voran. „Wir fangen jetzt an mit dem Aufbau“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag am Rande einer Ernennung von 221 Kommissaren in Eutin. In diesem Jahr seien bereits die ersten 25 Polizeianwärter eingestellt worden, weitere 25 folgten im kommenden Jahr. ...

