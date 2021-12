Kreishaus Eutin : Kreis Ostholstein baut für 25.000 Euro neue Raucher-Ecke

Am Jungfernstieg ist ein Holz-Pavillon entstanden, der mehrere Funktionen erfüllen soll.

Eutin | Der Erweiterungsbau des Kreishauses wirft seine Schatten voraus: Noch bevor die Mitarbeiter neue Büros beziehen können, hat die Verwaltung dafür gesorgt, dass die Raucher ein festes Dach über dem Kopf bekommen. An der Straße Jungfernstieg in Eutin ist ein Holz-Häuschen errichtet worden, in dem die Raucher wettergeschützt am Glimmstängel ziehen können....

