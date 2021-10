Kfz-Zulassungsstelle in Eutin : Warum es dauert, einen Termin zu bekommen – und wie es schneller geht

Die Lage hat sich schon deutlich gebessert: Doch wer privat ein Auto zulassen will, muss immer noch mit gut einer Woche Wartezeit rechnen. Wer im August ein Auto zulassen wollte, musste gar mehr als einen Monat warten.

Eutin | Langes Warten auf einen Termin in der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Ostholstein: Für Janne Dürbrook wurde das zum Glücksspiel. Der Termin, den sie in der Online-Vergabe bekommen habe, sei ausgerechnet auf den Stichtag für die Geburt ihrer Tochter, den 6. Oktober, gefallen, berichtet die Malenterin. Weiterlesen: Corona-Stress in Zulassungsstelle ...

