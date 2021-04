Eutin : Junger Drogenabhängiger vor Gericht: Urteil nach Jugendrecht

20-Jähriger hatte an der Marien-Kirche in Lübeck urinierte und Whisky in einem Eutiner Supermarkt geklaut.

Eutin | „Sie müssen Ihr Drogenproblem in den Griff kriegen, sonst bekommen Sie Ihr Leben nicht in den Griff“, gab Richterin Anja Farries einem 20-jährigen Eutiner mit auf den Weg. Er wurde wegen Beleidigung und Diebstahl zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Verwarnung verurteilt. Zusätzlich muss er den Besuch von drei Gesprächen mit einer Drogenberat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.